В Коврове мотоциклист пострадал при столкновении с микроавтобусом

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, около 13.40 на проспекте Ленина водитель микроавтобуса «Митсубиси Делика» 1986 года рождения, при повороте налево, не уступил дорогу встречному мотоциклу марки «Хонда», ехавшему в прямом направлении.

В результате столкновения 32-летний мотоциклист получил травмы. Как уточнили в ГИБДД, молодой человек ехал в шлеме, все документы у него были в порядке. В настоящее время Госавтоинспекция уточняет обстоятельства этого происшествия, по факту случившегося проводится проверка.