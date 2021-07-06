В Муроме похититель автомобильных колес попался при попытке их продажи

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи муромской полиции передали в суд уголовное дело, возбужденное по факту кражи.

В конце минувшего апреля в полицию поступило сообщение от 43-летнего муромлянина, рассказавшего, что у него украли четыре автомобильных колеса в сборе, а также четыре литых диска, которые он хранил на складе под замком. Неизвестный похититель сорвал замок и стащил лежавшие там вещи.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 32-летний житель Мурома. Полицейские задержали его при попытке продать краденные колеса.

Сам молодой человек рассказал, что пробрался на склад ночью, вскрыл замок, а потом какое-то время хранил похищенное у себя на балконе.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.