Более 500 владимирских школьников отдохнут в санаториях Ивановской области

Более 500 ребят из Владимирской области от 7 до 15 лет смогут отдохнуть и оздоровиться в санаториях Ивановской области «Зеленый городок», «Плес», «Березовая роща», а также в учреждении социального обслуживания «Областной комплексный реабилитационный центр» города Владимира. Но детей не примут без отрицательного ПЦР-теста не старше трех дней либо без медицинского документа, подтверждающего антигена SARS-CoV-2, либо справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения.