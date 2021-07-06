Во Владимирских заказников ищут животных, больных африканских чумой

В нескольких районах Владимирской области в этом году зафиксировали вспышки африканской чумы свиней. И межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям с целью предупреждения и выявления заноса вируса африканской чумы свиней проводит межведомственные рейдовые обследования на особо охраняемых природных территорий федерального значения в национальном парке «Мещера» Гусь-Хрустального района, заказнике «Муромский» Гороховецкого и Муромского районов и заказнике «Клязьминский» на территории Владимирской и Ивановской областей, стараясь отыскать павших диких животных, в том числе птиц. К счастью, умерших животных не обнаружили, однако в границах заказника «Муромский» Муромского района Владимирской области в нескольких личных подсобных хозяйствах села Польцо государственной ветеринарной службой выявлен вирус африканской чумы свиней у домашних свиней. В настоящее время государственной ветеринарной службой проводится комплекс ветеринарно-санитарных и иных профилактических мероприятий.