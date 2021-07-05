В Лакинске человек с ружьем устроил стрельбу и заперся в чужой квартире

Информация о буйном нетрезвом гражданине, который якобы явился с ружьем выяснять отношения с бывшей супругой, появились в телеграм-каналах Владимирской области накануне. Указывалось, что гражданин несколько раз выстрелил, после чего заперся в квартире бывшей жены, убежавшей к соседям, и там просидел до утра, якобы угрожая взорвать гранату.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили, что инцидент действительно имел место.

- Вчера около 21.00 в дежурную часть полиции по Собинскому району поступило сообщение о том, что в Лакинске на улице Школьной мужчина совершил несколько выстрелов из ружья, после чего заперся в одной из квартир. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Екатерина Симоненкова.

По сведениям полицейских, на месте была проведена эвакуация жителей на безопасное расстояние и выставлено оцепление. В результате мужчина просидел в квартире до трех часов утра 5 июля, после чего благополучно сдался и был доставлен в ОМВД для разбирательства.

- Установлено, что причиной агрессивного поведения стал бытовой конфликт с одной из жительниц дома, - добавили в полиции.

К счастью, никто из людей в ходе инцидента не пострадал. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.