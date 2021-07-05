Житель Муромского района украл кабель больше чем на 250 тысяч рублей

В конце мая текущего года в полицию обратились представители одного из местных предприятий, сообщившие о краже металлического кабеля. Элемент применяется для обслуживания тепловых завес, эксплуатируемых в зимнее время.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и при содействии сотрудников предприятия установили подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Муромского района.

- Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что, работая на предприятии, в течение мая неоднократно снимал металлический кабель, деформировал его, чтобы уменьшить размер, и выносил с территории. Похищенное имущество он сдавал в пункт приема лома, - пояснили в областном УМВД.

В общей сложности злоумышленник похитил более 125 метров кабеля на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".