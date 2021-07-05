В Камешковском районе сгорела дотла грузовая «Газель»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 5 июля в 04.57 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС поступила информация о том, что на 206 километре федеральной трассы М-7 в деревне Новая Быковка горит грузовой автомобиль.

Вызов оказался поздним, поэтому к моменту приезда пожарных расчетов «Газель» полыхала по всей площади. В результате огнеборцы ликвидировали пожар на площади 12 квадратных метров, к счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.