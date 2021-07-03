Бывший начальник Александровской полиции отправится в колонию

Александровский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику полиции и посреднику, передавшему ему взятку. Как установило следствие и суд, в мае 2018 года местный житель, зная, что полиция обнаружила подпольное производство по изготовлению контрафактного технического масла на территории Александровского района, изъяло его и хранит, решил получить их, дав взятку должностному лицу – начальнику ОМВД России по Александровскому району с помощью посредника. 18 мая 2018 года посредник прибыл в ОМВД России по Александровскому району, где представился сотрудником Центрального аппарата МВД России, предъявив просроченное служебное удостоверение, и сообщил начальнику полиции, что он прибыл в отдел по указанию руководства для оказания практической и методической помощи в раскрытии и расследовании преступления, связанного с обнаружением и пресечением деятельности подпольного цеха по производству контрафактной продукции. Затем он предложил полицейскому дать указания подчиненным изъять контрафакт, находящийся на ответственном хранении в г. Дмитрове и передать их местному жителю, пообещав от его имени награду. Экс-начальник согласился, выполнил просьбу и получил в качестве награды мобильный телефон, стоивший почти пятьдесят тысяч рублей. Приговором Александровского городского суда бывший начальник полиции признан виновным в получении должностным лицом лично взятки в виде иного имущества, за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере, и ему назначено наказание 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями на срок 2 года и со штрафом в размере 10-ти кратной суммы взятки. Посредник получил два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 5-ти кратной суммы взятки. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, признав приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, не усмотрела оснований для отмены судебного акта и снижения назначенного осужденным наказания.