Мошенник, притворявшийся девушкой в соцсети, сядет на два с лишним года

Приговором Ленинского районного суда житель Республики Башкортостан признан виновным в мошенничестве в крупном размере. В начале февраля прошлого года неизвестный в интернете предложил ему зарабатывать, переписываясь в соцсетях с разными жителями и выманивая у них деньги. Мужчина согласился, создал аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» под ником «Ксения Гречишкина», разместив фотографии неизвестной ему девушки, и от лица пользователя начал переписку с владимирцем. Он убедил собеседника, что «девушке» нужна материальная помощь. И с мая по июнь прошлого года горожанин, желая помочь Ксении, перевел мужчине крупную сумму денег. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебная коллегия по уголовным делам, признав приговор законным и обоснованным, не усмотрела оснований для отмены судебного акта и снижения назначенного судом первой инстанции наказания.