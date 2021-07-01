В Кольчугино мошенники пытались похитить имущество компании, стоившее 12 миллионов рублей

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него. Мужчина обвиняется в краже, мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В июне 2020 года он договорился со знакомым завладеть обманом имуществом ООО «Холдинг Кабельный Альянс». Согласно распределенным ролям, злоумышленник, представляясь работником ПАО «РОССЕТИ», обеспечивал оформление документов необходимых для приема-передачи продукции от перевозчика, а также организовывал и осуществлял ее разгрузку с целью дальнейшего хранения. В обязанности его подельника входили заключение фиктивного договора и реализация товара. В итоги два товарища завладели кабельно-проводниковой продукцией на общую сумму более 12 миллионов рублей, однако продать их и получить деньги не смогли, поскольку в октябре прошлого года подставного сотрудника «РОССЕТЕЙ» задержала полиция. Он раскаялся и признал вину, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Левобережный районный суд города Воронежа. Его пособник находится в розыске.