Ковровские спасатели помогли застрявшему котенку

Сотрудники поисково-спасательного отряда Коврова снова пришли на выручку попавшему в беду питомцу. Вечером 29 июня спасателям поступило сообщение, что во дворе дома по улице Социалистической застрял котенок. Оперативный дежурный дал распоряжение на выезд и сказал дежурной смене, что их там встретят. Во дворе спасателей ждали неравнодушные жители и фармацевты аптеки, рядом с которой застрял котенок. Как оказалось, хвостатый малыш застрял между стенами старой хозяйственной постройки, где, по ощущениям спасателей, была двойная стена. Молодые люди из жителей не сумели достать котенка, а спасатели аккуратно вытащили животное, предварительно отжав старые стенки металла. Кстати, спасатели не обязаны приходить на выручку птицам, кошкам и собакам, но если есть возможность помочь, стараются не отказывать и приходить на выручку.