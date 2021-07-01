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Здоровье1 июля 2021 9:57

Роспотребнадзор предлагает запретить дискотеки и караоке во владимирских кафе

Ведомство направило обращение губернатору
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Областное управление Роспотребнадзора направило обращение на имя губернатора. Главный санитарный врач региона предлагает снова запретить работу кафе, ресторанов, ночных клубов и баров с 23.00 до 6 утра.

Также не исключено, что в регионе, по примеру Москвы, ограничат вход в кафе и рестораны. Туда смогут ходить только жители, у которых на руках сертификат о вакцинации или те, у кого при себе есть свежий отрицательный ПЦР-тест. Однако пока это только разговоры.

Напомним, что сейчас во Владимирской области действуют другие ограничения. До 4 июля массовые мероприятия могут проводиться только на огороженной территории на свежем воздухе, а проход туда могут иметь лишь посетители со свежим отрицательным ПЦР-тестом или имеющие на руках сертификат о прохождении вакцинации. Кафе и рестораны должны быть заполнены при этом не более, чем на 50 процентов.