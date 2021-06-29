Ряд предприятий Владимирской области премирует сотрудников, сделавших прививку от коронавируса

На ряде предприятий Владимирской области внедряется система премирования работников, привившихся от ковида. Так, решение о выплате премии в качестве бонуса вакцинировавшимся сотрудникам принято руководством ковровского завода им. В.А. Дегтярёва и двух компаний Гусь-Хрустального − «Бау Текс» и «Опытный стекольный завод». Привитым работникам Муромского стрелочного завода предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей. При этом бонус получат не только недавно привившиеся сотрудники предприятия, но и те, кто вакцинировался раньше – при предъявлении сертификата.

- Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос о бесплатном тестировании своих сотрудников на антитела к Covid-19: многие не делают прививку, уверенные в их наличии. Когда будет конкретная информация, люди смогут принимать взвешенные решения. Также есть предварительные договорённости о выездах мобильных бригад для вакцинации непосредственно на предприятии,, − сообщил директор по качеству АО «Муромский стрелочный завод» Андрей Алексеев.

На ковровском заводе им. Дегтярёва вакцинация проводится с начала года. В медицинской части предприятия каждый день ведёт приём терапевт профилактория, прививки от коронавируса ставят медсёстры заводского здравпункта.

- Разработана восстановительная программа для работников завода, переболевших ковидом. При помощи контрагентов введена ПЦР-диагностика для заводчан, имевших контакт с инфицированными, она используется и сейчас,, − отмечают в пресс-службе завода.

С января 2021 года привито 1427 работников ЗиДа, из них оба компонента вакцины получили 1294 человека.

В Гусь-Хрустальном на арматурном заводе «Гусар» и Опытном стекольном заводе каждый 21 день проводится вакцинирование персонала непосредственно на предприятиях (используется мобильный комплекс городской больницы).

Напомним, во Владимирской области промышленные предприятия могут оформить паспорта коллективного иммунитета работников к Covid-19. Для этого не менее 60 процентов работников от фактической численности должно быть привито от коронавируса в срок до 1 августа, в зачёт идут также переболевшие Covid-19 после 1 января 2021 года сотрудники. А к 1 сентября процент привитых должен составлять не менее 80 от фактической численности работников.