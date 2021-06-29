Глава Владимира Андрей Шохин сделал прививку от коронавируса

Как сообщил глава областной столице в соцсети, он сделал первый укол вакцины от коронавируса.

- Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Многие сотрудники администрации тоже привились. Сейчас очень важно делать все возможное для защиты близких, особенно старшего поколения, заявил он.

На 29 июня в областном центре первый компонент вакцины получили более 37 тысяч владимирцев, оба компонента вакцины — больше 30 тысяч жителей. Также прививки от коронавируса сделали губернатор Владимир Сипягин, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, члены общественной палаты. Также вакцинировались два вице-губернатора – Александр Ремига, сделавший прививку вместе с супругой, и Григорий Вишневский. Заявивший, что если антител будет мало, то он готов ревакцинироваться.