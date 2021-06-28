В Коврове пешехода затянуло потоком воздуха под скоростной поезд

Как сообщает Приволжское Следственное управление СК России на транспорте, вечером 27 июня на перегоне между станциями Ковров-1 и Ковров-2 скоростной поезд «Стриж» сообщением Москва — Нижний Новгород смертельно травмировал мужчину.

По предварительным данным следствия, пешеход находился в междупутье и ожидал прохода электрички. В этот момент проходивший мимо «Стриж» создал воздушный поток такой силы, что он затянул мужчину прямо под колеса. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи совместно с линейным отделом полиции устанавливают обстоятельства случившегося.