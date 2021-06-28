В Александровском районе нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, в 19.50 на 5 километре автотрассы «Колокша- Верхние Дворики — Годуново — Большие Вески» 29-летний водитель «Лады» двенадцатой модели, будучи в нетрезвом виде, съехал в левый кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три человека: пассажирку 1978 года рождения прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и вывихом правого плечевого сустава. Пассажирку 1990 года рождения также госпитализировали с ушибом головного мозга и ушибом позвоночника. Мужчина 1993 года рождения, также следовавший в легковушке в качестве пассажира, тоже отправился на больничную койку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, раной головы и переломом ключицы.

Сам водитель, по предварительным данным, не пострадал. В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.