Во Владимире больше всего наркоманов и токсикоманов

Во Владимирской области на протяжении последних пяти лет практически не меняется количество больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с диагнозом наркомании. Меньше всего таких пациентов было зарегистрировано в 2020 году – 1530 человек (2019 г. – 1517 человек, 2018 г. – 1598 человек, 2017 г. – 1605 человек, 2016 г. – 1557 человек).

При этом отмечается ежегодное снижение количества человек, которым диагноз наркомания был поставлен впервые в жизни: 2016 г. – 150 человек, 2017 – 1179 человек, 2018 г. – 107 человек, 2019 г. – 99 человек, 2020 г. – 85 человек.

Больше всего больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом наркомании и токсикомании – в областной столице. На конец 2020 года здесь было зафиксировано 506 человек. В список районов, лидирующих по распространению наркомании среди населения также входят Ковровский, Муромский, Петушинский, и Александровский районы (на конец 2020 года там было зарегистрировано 284, 160, 151, 146 человек с диагнозом наркомания и токсикомания соответственно).

Самыми «чистыми» от наркомании районами можно назвать Гороховецкий и Селивановский районы: всего по 5 пациентов наркологических диспансеров.