Во Владимирской области 27 июня скончались от коронавируса три человека

Областные власти опубликовали новый коронавирусный бюллетень. В этих цифрах больше всего вызывать интерес могут показатели по выздоровевшим, умершим и числу коек.

Итак, по состоянию на 27 июня в медицинских организациях региона действуют 1427 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 77,5 процента из них занято (1106), свободна – 321 койка. Если говорить о выздоровевших, то за последние сутки в регионе выздоровели официально 183 человека. А всего с начала пандемии в области 33 041 пациент с Covid-19 стали здоровы. Наконец, данные по умершим - за сутки от Covid-19 умерли трое. За период наблюдения в области зафиксирован 1271 летальный случай.

Напомним, что сегодня, 27 июня в области ковидом заболели 189 человек. Больше было только 13 декабря 2020 года. Тогда коронавирус выявили у 194 человек.