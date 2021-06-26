В муромском парке 30 лет Победы установили бронированную машину

На днях на специально подготовленной площадке в парке 30 лет Победы установили первый экземпляр в создаваемый музей военной техники под открытым небом. Бронированная разведывательно-дозорная машина - это подарок городу от ОАО «Муромтепловоз».

Всего в парке 14 таких площадок. На каждую из них установят экземпляры военной техники, связанные с Великой Отечественной войной, а также современные виды. Заполнять площадки будут постепенно: всё это будут подарки городу, бюджетные деньги на покупку военной техники тратить не станут.

- Я и сам уже нашел один раритет, приобрел его и в ближайшее время привезу и установлю. Мы будем рады каждому, кто захочет поучаствовать в создании нашего Музея! Сам парк мы хотели открыть массовой праздничной программой в канун Дня Победы. Но из-за пандемии пришлось отложить. Сейчас видим, что предугадать, когда коронавирусные ограничения будут сняты, становится все сложнее. Поэтому в ближайшие недели мы откроем парк, без больших массовых торжеств, символической церемонией. Надеюсь, что новый парк будет еще одним любимым у муромлян местом и станет достойным памяти Великой Победы, - поделился планами глава Мурома Евгений Рычков.