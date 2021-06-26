В Гусь-Хрустальном районе мониторили лесопожарную обстановку с помощью беспилотника

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В условиях аномально жаркой погоды и отсутствия дождя во Владимирской области установился 4 класс пожарной опасности.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высокий класс пожарной опасности сохранится до 28 июня. Это означает, что повышаются риски возникновения пожаров в лесах, которые могут стать угрозой для населённых пунктов.

С целью предотвращения пожаров и максимально оперативного обнаружения постоянно ведётся мониторинг с использованием космических спутников, камер дистанционного наблюдения, наземным патрулированием и авиапатрулированием, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем.

Очередное патрулирование прошло 26 июня в Гусь-Хрустальном районе, вблизи населённых пунктов Мезиновский, Гусевский, Уршельский. Пожаров не обнаружено.

Напоминаем о том, что в настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим. Любое разведение огня под запретом. Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы за нарушение требований ОПР составляют до 4 тысяч рублей на граждан и до 400 тысяч рублей – на юридических лиц.