Владимирскую мэрию обязали убрать свалку на улице Полины Осипенко

Прокурор города Владимира, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в Октябрьский районный суд с административным исковым заявлением об обязании администрации города Владимира ликвидировать несанкционированную свалку отходов, расположенную в районе дома № 69 по улице Полины Осипенко в областной столице. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, там складывали отходы производства и потребления, по результатам проверки прокуратурой города в адрес главы администрации города Владимира внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, в удовлетворении которого отказано. Представитель администрации в судебном заседании просил в иске отказать, указав, что администрация города является ненадлежащим ответчиком, но решением Октябрьского районного суда административные исковые требования прокурора города Владимира удовлетворены в полном объеме. Суд апелляционной инстанции, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставил судебный акт без изменения, апелляционную жалобу административного ответчика - без удовлетворения.