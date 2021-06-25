За неделю во Владимирской области клещи покусали 195 человек

По данным еженедельного оперативного мониторинга на 24 июня во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 195 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка.

Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение.

- С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 88 клещей, доставленных населением. Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.