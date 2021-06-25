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Общество25 июня 2021 13:06

За неделю во Владимирской области клещи покусали 195 человек

Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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По данным еженедельного оперативного мониторинга на 24 июня во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 195 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка.

Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение.

- С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 88 клещей, доставленных населением. Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.