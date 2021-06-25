Для владимирских школ купят десять автобусов

В этом году за счет областного бюджета приобретут десять школьных автобусов для Владимира, Мурома, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского и Судогодского районов. Традиционно каждый год столько автобусов приобретают, чтобы заменить старые. Кроме того, часть автобусов приобретают за счет федеральных средств. Так в прошлом году это позволило пополнить школьный автобусный парк в регионе на 31 автобус. Напомним, всего во Владимирской области перевозят 9700 учеников 166 муниципальных и 16 государственных школ на 318 автобусов.