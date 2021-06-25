Владимирский "Пушкинский дуб" может стать деревом года

Дерево внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России

Сейчас проходит онлайн конкурс «Российское дерево года». Среди 47 участников - «Пушкинский дуб», растущий на Спасской улице в историческом центре под №20. Рядом установлена красивая резная деревянная скамейка с "котом ученым" и совой.

Дерево внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №531 после обследования специалистами Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» в 2016 году. Ему присвоен статус памятника.

Голосование за дерево года проходит на сайте конкурса до 1 августа.