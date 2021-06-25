Двое жителей Коврова украли бензин, мотоцикл и металлические изделия

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22 и 17-летнего жителей Коврова. Молодые люди обвиняются в совершении двух эпизодов преступления по статье "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

- Установлено, что весной прошлого года фигуранты слили 35 литров бензина из чужого автомобиля, припаркованного на одной из улиц районного центра. По словам злоумышленников, похищенное топливо они планировали использовать для поездок на автомобиле одного из злоумышленников. Причиненный собственнику ущерб составил более 1400 рублей, - рассказали в областном УМВД.

Кроме того, обвиняемые проникли в гараж местного жителя, из которого похитили мотоцикл и металлические изделия на сумму более 56 000 рублей. Транспортное средство было спрятано, а металл сдан в пункт приема цветного лома.

Также злоумышленники вместе с ещё одним своим приятелем пытались похитить металлический профиль и каркас для шатра с территории предприятия. В момент, когда они переносили имущество за огороженную территорию, они увидели прохожих и оставили изделия из металла. Собственнику мог быть причинен ущерб на сумму более 5 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору".

Уголовное дело, объединенное в одно производство, направлено в суд для рассмотрения по существу.