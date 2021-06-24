Прокуратура взяла на контроль ДТП в Селивановском районе, где пострадали дети

Прокуратура Владимирской области устанавливает я обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня возле деревни Некрасово Селивановского района.

- По предварительной информации водитель, 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии он и 12-летний мальчик погибли. Еще трое несовершеннолетних детей, находившихся в это время в салоне автомобиля, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в областной прокуратуре.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Селивановского района Антон Блинов.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора области.