Во Владимирской области подать налоговые сведения можно будет через МФЦ

Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление, согласно которому налогоплательщики − физические лица получили возможность представлять в налоговые органы и получать от них документы и сведения через многофункциональные центры.

Управлению Федеральной налоговой службы по Владимирской области рекомендовано обеспечить приём от налогоплательщиков документов, используемых при реализации полномочий в отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Для удобства подача налоговых сведений будет организована во всех многофункциональных центрах Владимирской области.

Напомним, что из-за коронавирусных ограничений в налоговую можно попасть только по записи.