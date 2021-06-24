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Общество24 июня 2021 10:55

Во Владимирской области подать налоговые сведения можно будет через МФЦ

Постановление об этом подписал глава региона
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление, согласно которому налогоплательщики − физические лица получили возможность представлять в налоговые органы и получать от них документы и сведения через многофункциональные центры.

Управлению Федеральной налоговой службы по Владимирской области рекомендовано обеспечить приём от налогоплательщиков документов, используемых при реализации полномочий в отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Для удобства подача налоговых сведений будет организована во всех многофункциональных центрах Владимирской области.

Напомним, что из-за коронавирусных ограничений в налоговую можно попасть только по записи.