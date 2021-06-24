В Меленках мужчина напал на участкового

Прокурор Меленковского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого, находящегося под административным надзором мужчины. Он обвиняется в "насилии, опасном для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

- Вечером 5 мая мужчина, будучи пьяным, находился около одного из домов по улице Чкаловской города Меленки. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, злоумышленник попытался скрыться от участкового. При попытке задержания мужчина умышленно вывернул руку и оттолкнул сотрудницу полиции, - рассказали в областной прокуратуре.

У стража порядка - ушиб мягких тканей в области правого лучезапястного сустава. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело будет рассматривать Меленковский районный суд.