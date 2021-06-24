В Центральном парке Владимира из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

Как объявили в администрации парка, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории парка временно запрещены массовые мероприятия. В ближайшие две недели в парке не будут проходить ретро-танцы "Для тех, кто молод душой", исторические танцы и летние Open Air. Все мероприятия проходили на свежем воздухе, и, согласно распоряжению губернатора, могли проходить и дальше, при условии, что участвовать будут либо вакцинированные от коронавируса, либо жители с отрицательным ПЦР-тестом не старше трех дней, однако в администрации парка решили не рисковать. Пока запрет действует до 4 июля, но его могут продлить.