Городская больница №4 города Владимира получила современное оборудование

фото департамента здравоохранения

Технический арсенал первичного сосудистого центра Городской больницы №4 города Владимира пополнился современным диагностическим оборудованием – двумя УЗИ-аппаратами экспертного класса фирмы «General Electric», один из которых портативный. Кроме того, специализированная служба была дополнительно оснащена оборудованием для медицинской реабилитации и 16 аппаратами ИВЛ.

Один УЗИ-аппарат поступил в неврологическое отделение, а второй – в кардиологическое. УЗИ-аппараты позволяют проводить диагностику не только сердца, но и сосудов, а также щитовидной железы, почек и мочевого пузыря.

В частности, функциональные возможности оборудования предусматривают диагностику брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований и трансторакальной эхокардиографии. Также возможно проведение такого метода исследования, как допплерография.

При этом портативный УЗИ-аппарат имеет важное преимущество – он оснащен автономным источником питания, и специалисты могут проводить диагностику прямо у постели больного.

Помимо поставленных 16 современных аппаратов искусственной вентиляции легких специализированная служба Городской больницы №4 г. Владимира получила оборудование для медицинской реабилитации пациентов после перенесенного инсульта. Это тренажер для тренировки ходьбы, системы для разгрузки тела пациента и комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры.

До конца текущего года первичный сосудистый центр Городской больницы №4 г. Владимира будет дополнительно оснащен УЗИ-аппаратом и еще одним современным ангиографом – аппаратом для проведения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения патологии сердечно-сосудистой системы.