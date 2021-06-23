У владимирского областного колледжа культуры перевернулся экскаватор

Фото из группы "Подслушано во Владимире" социальной сети "ВКонтакте".

Во Владимире во время ремонтных работ на сетях в одну из вырытых траншей упал экскаватор. ЧП произошло на улице Василисина, неподалеку от владимирского областного колледжа культуры.

Наши читатели сообщают, что экскаватор опрокинулся на бок около трех часов дня 22 июня. В данный момент ремонтники ждут аварийную технику, которая вытащит экскаватор из траншеи.

Сами работы начались несколько недель назад. Изначально участок был перекрыт забором, однако сейчас коммунальщики вышли практически на проезжую часть улицы Василисина, и теперь ход работ виден всем вокруг. Так что фото опрокинувшегося экскаватора быстро распространилось по социальным сетям.