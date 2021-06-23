Во Владимире на продажу выставили книжный магазин на улице Горького

Скриншот с сайта "Авито".

На сайте объявлений "Авито" порой можно увидеть уникальные вещи. Вот 22 июня на продажу выставили последний владимирский советский книжный магазин. Тот, что располагается по адресу: улица Горького, 44.

Стоит он 45 миллионов рублей. За эти деньги владелец объявления готов отдать помещения на первом этаже площадью 327,2 квадратных метра, и в подвале площадью 178,1 квадратных метра. "Магазин действующий. Возможна продажа бизнеса. Торг уместен", - пишется в объявлении.

Книжный магазин на Горького был последним из череды тех старых советских книжных магазинов. До этого также перестали существовать книжные магазины на улицах Егорова, Пичугина, Комиссарова, в центре и так далее.