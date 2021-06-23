Во Владимирской области умер травматолог-ортопед Дмитрий Овсяников

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21 июня на 84-м году жизни скончался заведующий травматологическим отделением Александровской районной больницы, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Григорьевич Овсяников.

В 1960 году окончил Смоленский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», прошел обучение в ординатуре на базе филиала Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО), пять лет трудился на кафедре травматологии и ортопедии Новосибирского НИИТО, занимался научной деятельностью.

С июня 1968 года Дмитрий Григорьевич начал работу в Александровской районной больнице в должности врача-травматолога-ортопеда, вскоре был назначен заведующим травматологическим отделением. В этой должности доктор проработал до самых последних дней своей жизни.

Дмитрий Григорьевич Овсяников награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Прощание с Дмитрием Григорьевичем состоится 23 июня в патологоанатомическом отделении Александровской районной больницы по адресу: ул. Восстания 1905 года, 9. Начало – в 12.00.