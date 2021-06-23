Детей Владимирской области просят рассказать о качестве отдыха в лагерях

Новый уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская инициировала опрос по качеству отдыха детей в оздоровительных лагерях.

- В связи с введением необходимых ограничений осложняется возможность родителей увидеть собственными глазами то, в каких бытовых условиях находятся дети. Для большей объективности и анализа летнего отдыха в загородных лагерях и в связи с поступающими обращениями граждан, предлагаю провести опрос непосредственно среди детей, отдыхающих (или уже отдохнувших) в загородных лагерях, - говорит Юлия Раснянская. - Анкетирование производится на условиях добровольности и анонимности. Уверена, что в первую очередь многое зависит от нас, родителей, от нашего неравнодушного отношения к детям. Расскажите детям об опросе.

Анкету можно заполнить по ссылке. В ней вопросы, касающиеся питания, безопасности. оказания помощи, вожатых и т.д.