В Юрьев-Польском районе задержан похититель мопеда и мотоцикла

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начала июня в полицию Юрьев-Польского обратился 37-летний селянин, который рассказал, что у него пропал кроссовый мотоцикл.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила взломанный замок на двери гаража. В ходе мероприятий сыщикам удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 19-летний парень из соседнего села.

В ходе обыска у него нашелся не только украденный мотоцикл, но и мопед, документы на который парень показать не смог. Как оказалось, этот мопед тоже числился украденным — его стащили у жительницы другого соседнего села.

Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Мопед и мотоцикл в скором времени вернут законным владельцам, а на молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».