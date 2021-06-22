Во Владимире в летней школе будут развивать интерес к науке и творчеству

Во Владимире в Центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» открылась Летняя проектная школа. Сейчас в ней уже занимаются 39 школьников из Владимира, Коврова, Мурома, Гороховецкого, Камешковского, Киржачского и Петушинского районов. Летняя проектная школа нацелена на развитие у школьников региона творческих способностей и интереса к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, стимулирование у ребят интереса к естественным наукам, технике и технологиям. Школа пройдет в две смены: с 21 по 25 июня и с 28 июня по 2 июля. В первой смене представлены три направления: «Персонализированная медицина», «Природоподобные и биотехнологии», «Большие данные и умный город». В течение смены школьники будут учиться создавать свой проект, что поможет им в будущем учебном году успешно презентовать свои идеи уже на региональном этапе конкурса.