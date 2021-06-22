В Муроме на объездной дороге столкнулись два легковых автомобиля

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 09.05 на 4 километре объездной автотрассы Мурома женщина 1948 года рождения, управлявшая автомобилем «Лада Калина», при выезде на главную дорогу не пропустила ехавший по ней «Ниссан Ноут», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель «Ниссана». Врачи «скорой помощи» доставили его в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ссадиной лба.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.