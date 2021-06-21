Во Владимире родственники погибшей горожанки требуют с роддома более 20 миллионов рублей

Владимирцы обратились в суд с исковым заявлением к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Родильный дом № 2 г.Владимира», указывая, что ненадлежащее исполнение врачом роддома своих профессиональных обязанностей привело к наступлению смерти пациентки и тяжелому состоянию родившегося у нее ребенка. Супруг умершей в родах женщины просит, чтобы роддом компенсировал малышке потерю кормильца, выплачивая ежемесячно ей до совершеннолетия по 30 971 рубль 98 копеек с последующей индексацией, а также выплаты уже накопившейся задолженности - более 680 тысяч рублей. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда он просит взыскать с роддома по десять миллионов рублей в пользу себя и осиротевшей дочки. Такую же сумму за нравственные страдания просят взыскать и родители умершей в роддоме молодой мамы. Рассматривать дело Ленинский районый суд начнет 7 июля.