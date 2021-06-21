Владимирцев приглашают на виртуальные концерты

С 21 по 24 июня филармония открывает Виртуальную неделю. Зрители смогут посетить показы концертов в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» и насладиться музыкой величайших исполнителей.

21 июня - Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», дирижер – Юрий Башмет, солист Борис Березовский (фортепиано).

22 июня - Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер – Юрий Симонов, солист: Александр Гиндин (фортепиано).

23 июня - Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Дирижер – Азим Каримов.

24 июня - Российский национальный оркестр. Дирижер и солист – Михаил Плетнев (фортепиано), солисты: Борис Березовский (фортепиано), Сергей Крылов (скрипка), Вадим Репин (скрипка), Александр Рудин (виолончель)

Все желающие смогут бесплатно увидеть трансляции концертов в высоком качестве изображения и звука в Панорамном зале филармонии, фактически поприсутствовать на живом концерте оркестров мирового уровня.

Начало мероприятий в 19.00, пригласительные билеты на каждый показ можно получить в кассе филармонии.