В отношении производителя зерна из Собинского района возбудили несколько административных дел

В июне инспекторы регионального управления Россельхознадзора завершили проверку в отношении предприятия в Собинском районе Владимирской области, которое занимается производством, хранением и реализацией зерна. На предприятии нашли множество нарушений: не контролируется качество и состояние зерна, хранящегося на складке, не проводится контроль за температурой, влажностью, запахом, цветом зерна, зараженностью вредителями хлебных запасов, при выпуске зерна в обращение в документах нет информации о декларации о соответствии, годе урожая зерна и назначении зерна (на пищевые или кормовые цели), не проведено обследование складов, используемых для хранения семян и зерна на выявление карантинных объектов, произведен посев под урожай 2021 года семенами ячменя и пшеницы без документов, подтверждающих сорт. Теперь в отношении юрлица возбуждены административные дела по ст.14,43, ст.14.45, ст. 10.3, ст. 10.12 КоАП РФ.