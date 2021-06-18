Ковровчанин сообщил о готовящемся взрыве колледжа и получил условный срок

В конце октября прошлого года пьяный ковровчанин на Павловском мосту позвонил со своего телефона на номер «112» и сообщил, что в здании общежития ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» заложено взрывное устройство. Но в ходе проведенной проверки ,в которой участвовали спасатели, пожарные и полицейские, в здании общежития ГБПОУ ВО «КТК» взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Вину горожанин признал полностью, за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве он получил три года условно с испытательным роком полтора года. Приговор вступил в законную силу.