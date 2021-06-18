Под Киржачом легковой автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях было утверждено и направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двоих владимирцев по статьям «убийство, совершенное группой лиц», и «Кража, совершенная группой лиц». Также на одной скамье подсудимых с ними окажется третий, которого обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления.

По версии следствия, днем 19 июля 2020 года двое нетрезвых мужчин находились в квартире на улице Учительской. Там они беседовали со знакомым, с которым один из них пытался сговориться о цене строительных работ, которые этот знакомый проводил для него накануне.

В ходе перепалки второй мужчина ударил ремонтника по голове кирпичом, после чего первый ударил подрядчика металлической трубой по голове, отчего тот упал на пол. Его смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

После убийства двое обвиняемых похитили у убитого личные вещи, инструменты, а также 32 тысячи рублей и прочие мелкие предметы. Тем же вечером они попросили знакомого помочь скрыть следы убийства, на что тот согласился. Вместе они завернули труп в непрозрачный полиэтилен, вынесли из квартиры и спрятали в овраге неподалеку.

Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Владимирской области, а рассмотрено оно будет Владимирским областным судом с участием присяжных заседателей.