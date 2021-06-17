В Струнино крупный пожар на производстве удалось локализовать

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, по состоянию на 21.00 пожар, бушующий в двух цехах и котельной, а также уничтожающий готовую продукцию местного производства пилометариалов в Струнино, был локализован.

- Пожар локализован на предварительной площади 3000 квадратных метров, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Напомним – ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 9250 квадратных метров. На его тушение были вызваны дополнительные силы – 40 огнеборцев и 15 пожарных машин. Информации о пострадавших во время инцидента не поступало.