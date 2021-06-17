В Петушинском районе из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили массовые мероприятия

Заседание оперативного штаба по коронавирусу.

16 июня в Петушинском районе состоялось очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором было принято решение отменить все массовые мероприятия в районе. Связано это с ростом числа заболевших в районе, в том числе с появлением большого числа московских дачников.

"Люди, переболевшие в первую волну, подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией в третью волну. В учреждениях спорта из 85 сотрудников вакцинировано 20, 11 человек переболело. В учреждениях культуры из 167 человек вакцинировано 32, 39 человек находится в группе риска. В связи с высокой опасностью заражения все массовые мероприятия в районе отменены", написали в официальной группе администрации района в ВК.

Среди отмененных мероприятий - ежегодный день Петушка, который собирал немало народу в докоронавирусные времена.