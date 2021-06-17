В рамках стратегии развития Суздаля до 2030 года восстановят 19 храмов

В Суздале началась реализация Стратегии пространственного развития города до 2030 года. Она разработана фондом ДОМ.РФ по поручению Правительства России. Первый объект был открыт в выходные - это профессиональная воркаут-площадка.

На площадке, открытой в городском парке имени 950-летия Суздаля, установлены 12 тренажеров для воркаута, включая шесть профессиональных, которые можно встретить в дорогих фитнес-залах. Также на территории установлены столы для уличного пинг-понга, скамейки для отдыха и велопарковки.

До 2030 года в Суздале, в рамках Стратегии развития города, предстоит запустить более 30 проектов городского развития, в том числе строительство 20 км обустроенных пешеходных маршрутов, восстановление 19 храмов и разработку проектов благоустройства общественных пространств площадью около 10 га.