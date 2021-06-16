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Происшествия16 июня 2021 17:13

В Судогодском районе водитель автомобиля пострадал при вылете с трассы

Авария случилась в десятом часу вечера 15 июня в деревне Лаврово
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 21.45 на улице Восточной в районе дома №14 водитель легковой машины «Хендай 1967 года рождения, при прохождении правого поворота вылетел в левый кювет.

Оказавшись в кювете, машина опрокинулась. В результате травмы получил сам водитель легковушки. Прибывши\ая на место бригада «скорой помощи» госпитализировала мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом спины.

В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка.