В ДТП на Южном объезде Владимира пострадали три человека

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 03.05 водитель легкового автомобиля «Опель Астра» 1992 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным большегрузом «МАН», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

После удара «Опель» выехал в придорожный кювет. Водитель большегруза не пострадал, а вот люди, ехавшие в легковушке, получили серьезные травмы. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли водителя «Опеля» в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой. Его пассажирка 1961 года рождения также была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ребер и с травматическим шоком. Второй пассажир легковушки — молодой человек 1997 года рождения, получил ушиб грудной клетки и госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой устанавливаются обстоятельства происшествия.