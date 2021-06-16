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Общество16 июня 2021 13:30

В вольере парка "Мещера" родился первый теленок зубра

Какого пола малыш, пока не знают сами работники парка
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Сотрудники национального парка "Мещера" поделились хорошей новостью - в семействе зубров пополнение! В демонстрационном вольере в деревне Савинская родился теленок зубра. И это первый зубр, родившийся в стенах демонстрационного вольера.

- В январе из Муромского заказника мы привезли в вольер уже беременную самку, так что этого пополнения мы ждали. Теленок выглядит здоровым, правда, пока его пол нам не удалось определить - мама не пускает близко работников вольера, - сообщили на своей странице ВКонтакте сотрудники "Мещеры".