16 июня на улице Осьмова ограничат движение

Муниципальное МКУ "Благоустройство" сообщает, что в связи с проведение работ по монтажу кабеля уличного освещения через проезжую часть автодороги на улице Осьмова в районе дома №15, 16 июня 2021 года с 8.30 до 12.00 движение автотранспорта на этом участке будет затруднено.

Улица Осьмова соединяет две большие городские дороги - Лыбедскую магистраль и улицу Большую Московскую. Так что водителям, которые захотят срезать путь на данном участке 16 июня нужно быть готовым к проблемам с трафиком. Лучше вообще поискать пути объезда.