Купальный сезон во Владимире откладывается до следующей недели

Середина июня, а купальный сезон во Владимире до сих пор не начался. Хотя еще в мае представители МЧС подготовили пляжи, очистив их от мусора, и установив все необходимые знаки.

Изначально поводов для купания на владимирских водоемах не давала погода. Было холодно и дождливо. Однако в последние дни пришла жара. А в ближайшие выходные синоптики обещают температуру в 30 градусов. Так что тема пляжей становится актуальной. Однако на этой неделе их могут еще не открыть. Дело в том, что Роспотребнадзор до сих пор проводит анализ проб воды из водоемов.

"В этом году к нам достаточно поздно обратились представители администрации, поэтому пока результаты проб воды не готовы. Лабораторные исследования должны завершиться к концу недели, - рассказали во владимирском управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что всего во Владимире 4 официально разрешенных места для купания - озеро Глубокое в Загородном парке, водоем Семязино, Содышка и городской пляж на Клязьме.